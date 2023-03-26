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Россияне в воскресенье обстреляли Купянск

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 15:19
Россияне в воскресенье обстреляли Купянск
фото гсчс

Российские оккупанты 26 марта утром обстреляли город Купянск Харьковской области, нанесли ущерб частному домовладению и многоквартирному дому.

Источник: ГСЧС области

Детали: Отмечается, что ГСЧС обнаружили многочисленные повреждения частного домовладения.

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Поражены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль.

Также в результате вражеского огневого налета поврежден газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме.

Люди не пострадали.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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