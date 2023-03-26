Россияне в воскресенье обстреляли Купянск
Воскресенье, 26 марта 2023, 15:19
Российские оккупанты 26 марта утром обстреляли город Купянск Харьковской области, нанесли ущерб частному домовладению и многоквартирному дому.
Источник: ГСЧС области
Детали: Отмечается, что ГСЧС обнаружили многочисленные повреждения частного домовладения.
Реклама:
Поражены гараж, крыша и окна жилого дома, забор и автомобиль.
Также в результате вражеского огневого налета поврежден газопровод, наружная стена, окна, двери подъезда и балконы в жилом 5-этажном доме.
Люди не пострадали.
ВИДЕО ДНЯ