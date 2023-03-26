Ядерна зброя РФ у Білорусі: МЗС вимагає зібрати Радбез ООН і дати сигнал Лукашенку

Міністерство закордонних справ України офіційно відреагувало на наміри РФ розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

Заяву міністерство оприлюднило вдень 26 березня, повідомляє "Європейська правда".

МЗС відзначило, що намір Росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.

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Україна звертається до білоруського суспільства з закликом не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, що ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього, підкреслили в МЗС.

"Звертаємося до держав "Групи семи" та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії", - закликали в міністерстві.

Україна очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.

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"Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН", - заявили у МЗС.

Україна закликала всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжитирішучі заходи з метою запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї.

Після заяви Москви про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі Міністерство оборони США заявило у суботу, що немає жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

Берлін у відповідь звинуватив президента РФ Владіміра Путіна у спробі ядерного залякування.