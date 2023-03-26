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Ядерная угроза в Беларуси: Украина требует собрать Совбез ООН и дать сигнал Лукашенко

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 16:51
Ядерная угроза в Беларуси: Украина требует собрать Совбез ООН и дать сигнал Лукашенко
МИД Украины, фото из Facebook

Министерство иностранных дел Украины официально отреагировало на намерения РФ разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Заявление министерство обнародовало днем 26 марта, сообщает "Европейская правда".

МИД отметил, что намерение России разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие является очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом. 

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Украина обращается к белорусскому обществу с призывом не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, что еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего, подчеркнули в МИД.

"Обращаемся к государствам "Группы семи" и Европейского Союза предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Беларуси, в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие от России", - призвали в министерстве.

Украина ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия. 

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"Требуем немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", - заявили в МИД.

Украина призвала всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия.

После заявления Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси Министерство обороны США заявило в субботу, что нет никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Берлин в ответ обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке ядерного запугивания.

Темы: МИДБеларусьООНядерное оружие
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