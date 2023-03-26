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НАТО: Ядерна риторика Росії небезпечна та безвідповідальна

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 17:15
НАТО: Ядерна риторика Росії небезпечна та безвідповідальна
фото Getty Images

Північноатлантичний альянс в неділю розкритикував Росію за її небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику через день після того, як президент РФ Владімір Путін оголосив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Заяву представника НАТО наводить агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Представник Альянсу відзначив, що НАТО не втрачає пильності і уважно стежить за ситуацією. Він назвав ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною". Утім, наразі в Альянсі не побачили загрозливих змін ядерної політики РФ.

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"Ми не помітили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну", - заявив речник НАТО.

Він також назвав абсолютно хибним звертання Росії до програми НАТО щодо розподілу ядерної зброї, яку президент РФ Владімір Путін навів як аргумент на користь розміщення російської ядерної зброї у Білорусі.

"Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов’язання. Росія постійно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО (про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. - Ред.)", - сказав представник НАТО.

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Після заяви Москви про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі Міністерство оборони США заявило у суботу, що немає жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати з позачергове засідання Ради Безпеки ООН та очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції.

Теми: НАТОРосіяядерна зброя
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