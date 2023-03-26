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НАТО: Ядерная риторика России опасна и безответственна

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 17:15
НАТО: Ядерная риторика России опасна и безответственна
фото Getty Images

Североатлантический альянс в воскресенье раскритиковал Россию за ее опасную и безответственную ядерную риторику через день после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Заявление представителя НАТО приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Представитель Альянса отметил, что НАТО не теряет бдительности и внимательно следит за ситуацией. Он назвал ядерную риторику России "опасной и безответственной". Впрочем, пока в Альянсе не увидели угрожающих изменений ядерной политики РФ.

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"Мы не заметили никаких изменений в ядерной политике России, которые бы заставили нас скорректировать нашу собственную", - заявил представитель НАТО.

Он также назвал абсолютно ошибочным обращение России к программе НАТО по распределению ядерного оружия, которую президент РФ Владимир Путин привел как аргумент в пользу размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

"Союзники по НАТО действуют, полностью уважая свои международные обязательства. Россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в Новом договоре СНВ (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. - Ред.)", - сказал представитель НАТО.

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После заявления Москвы о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси Министерство обороны США заявило в субботу, что нет никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.

Темы: НАТОРосcияядерное оружие
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