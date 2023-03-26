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За день на Херсонщині підірвалися четверо цивільних

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 19:08
За день на Херсонщині підірвалися четверо цивільних
ілюстративне фото Getty Images

У неділю протягом дня четверо цивільних на Херсонщині дістали тяжкі травми внаслідок підриву на вибухових пристроях.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Вже четвертий випадок за день підриву на вибухівці цивільного.

На цей раз поблизу села Костирка Високопільського району. Чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену руснею.

Годинами раніше у Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей.

У трагічному підсумку – 4 людини з тяжкими травмами перебувають у лікарнях".

Теми: Херсонська областьмінування
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