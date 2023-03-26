Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За день на Херсонщині підірвалися четверо цивільних

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 19:08
За день на Херсонщині підірвалися четверо цивільних
ілюстративне фото Getty Images

У неділю протягом дня четверо цивільних на Херсонщині дістали тяжкі травми внаслідок підриву на вибухових пристроях.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Вже четвертий випадок за день підриву на вибухівці цивільного.

Реклама:

На цей раз поблизу села Костирка Високопільського району. Чоловік оглядав поле і натрапив на міну, залишену руснею.

Годинами раніше у Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей.

У трагічному підсумку – 4 людини з тяжкими травмами перебувають у лікарнях".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: