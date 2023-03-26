Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За день на Херсонщине подорвались четверо гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 19:08
За день на Херсонщине подорвались четверо гражданских
иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье в течение дня четверо гражданских на Херсонщине получили тяжелые травмы в результате подрыва на взрывных устройствах.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Уже четвертый случай за день подрыва на взрывчатке гражданского.

На этот раз вблизи села Костырка Высокопольского района. Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную русней.

Часами ранее в Бериславском районе, возле сел Ищенко и Ивановка, на полях подорвались еще три человека.

В трагическом итоге – 4 человека с тяжелыми травмами находятся в больницах".

Темы: Херсонская областьминирование
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине оккупанты пытают украинцев, которые отказываются от паспортов РФ – ЦНС
В Новой Каховке была массированная ротация оккупантов, и казалось, что они покинули город - Гуменюк
За сутки враг выпустил по Херсонщине более 300 снарядов, есть жертвы
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...