За день на Херсонщине подорвались четверо гражданских
Воскресенье, 26 марта 2023, 19:08
В воскресенье в течение дня четверо гражданских на Херсонщине получили тяжелые травмы в результате подрыва на взрывных устройствах.
Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "Уже четвертый случай за день подрыва на взрывчатке гражданского.
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На этот раз вблизи села Костырка Высокопольского района. Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную русней.
Часами ранее в Бериславском районе, возле сел Ищенко и Ивановка, на полях подорвались еще три человека.
В трагическом итоге – 4 человека с тяжелыми травмами находятся в больницах".
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