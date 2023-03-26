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За день на Херсонщине подорвались четверо гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 19:08
За день на Херсонщине подорвались четверо гражданских
иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье в течение дня четверо гражданских на Херсонщине получили тяжелые травмы в результате подрыва на взрывных устройствах.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Уже четвертый случай за день подрыва на взрывчатке гражданского.

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На этот раз вблизи села Костырка Высокопольского района. Мужчина осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную русней.

Часами ранее в Бериславском районе, возле сел Ищенко и Ивановка, на полях подорвались еще три человека.

В трагическом итоге – 4 человека с тяжелыми травмами находятся в больницах".

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Темы: Херсонская областьминирование
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