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В МЗС Польщі відреагували на рішення Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 20:06
В МЗС Польщі відреагували на рішення Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі
прапор Польщі, фото Pixabay

У МЗС Польщі назвали намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі кроком до подальшого втягування Мінська у військову машину РФ.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у коментарі RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що рішення Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю та засоби її доставки в Білорусі ще більше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі в гвинтики російської військової машини", - сказав речник польського дипвідомства.

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Він додав, що це також створює ризики з точки зору нерозповсюдження ядерної зброї. 

"Дії Росії підтверджують легітимність і важливість політики стримування НАТО, в якій Польща бере участь", - підкреслив Ясіна.

Він також утримався від відповіді на питання про те, чи розгляне Польща можливість приєднання до програми НАТО з розподілу тактичної ядерної зброї.

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"Польща робить все, щоб забезпечити свою безпеку, але такі заяви не будуть звучати з вуст прессекретаря", - відповів Ясіна.

25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для якої мають підготувати до липня.

У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю. 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.

Теми: ПольщаПутінБілорусьядерна зброя
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