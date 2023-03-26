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В МИД Польши отреагировали на решение Путина по ядерному оружию в Беларуси

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 20:06
В МИД Польши отреагировали на решение Путина по ядерному оружию в Беларуси
флаг Польши, фото Pixabay

В МИД Польши назвали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси шагом к дальнейшему втягиванию Минска в военную машину РФ.

Об этом заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина в комментарии RMF 24, сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем, что решение Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие и средства его доставки в Беларуси еще больше усиливает напряженность в связи с российской агрессией против Украины. Это еще один шаг к втягиванию Беларуси в винтики российской военной машины", - сказал представитель польского дипведомства.

Он добавил, что это также создает риски с точки зрения нераспространения ядерного оружия. 

"Действия России подтверждают легитимность и важность политики сдерживания НАТО, в которой Польша участвует", - подчеркнул Ясина.

Он также воздержался от ответа на вопрос о том, рассмотрит ли Польша возможность присоединения к программе НАТО по распределению тактического ядерного оружия.

"Польша делает все, чтобы обеспечить свою безопасность, но такие заявления не будут звучать из уст пресс-секретаря", - ответил Ясина.

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25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.

В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие. 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.

Темы: ПольшаПутинБеларусьядерное оружие
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