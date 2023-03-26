Відбір до Євро-2024: Україна програла у першому матчі на чолі з Ротанем

Збірна України з футболу програла Англії у першому матчі відбору до Євро-2024 з рахунком 0:2.

Джерело: УП

Деталі: З перших хвилин англійці взяли гру в свої руки і контролювали м’яч на половині поля України.

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На 37 хвилині англійський лідер Гаррі Кейн забиває гол після навісу, відкривши рахунок 1:0.

Вже за дві хвилини суперник подвоює – Букайо Сака потужним ударом з-за меж штрафної влучає у "дев’ятку" українських воріт.

В другому таймі англійці втратили темп та наснагу грати, проте це не допомогло Україні відігратися.

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Не вплинула й на гру одразу потрійна заміна, а потім ще зміна єдиного нападника (Артем Довбик вийшов на 74 хвилині замість Романа Яремчука).

За всю гру Україна завдала 0 ударів по воротах, Англія, своєю чергою, вдарила 7 разів.

Українська збірна все ще має шанс вийти на Євро-2024 — для цього їй потрібно посісти друге місце в групі.

Наступний матч наша збірна гратиме проти Північної Македонії 16 червня.

Нагадаємо: 28 лютого виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України з футболу призначено Руслана Ротаня.