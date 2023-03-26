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Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 20:58
Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

Сборная Украины по футболу проиграла Англии в первом матче отбора к Евро-2024 со счетом 0:2.

Источник: УП

Детали: С первых минут англичане взяли игру в свои руки и контролировали мяч на половине поля Украины.

На 37 минуте английский лидер Гарри Кейн забивает гол после навеса, открыв счет 1:0.

Уже через две минуты соперник удваивает - Букайо Сака мощным ударом из-за пределов штрафной попадает в "девятку" украинских ворот.

Во втором тайме англичане потеряли темп и воодушевление играть, однако это не помогло Украине отыграться.

Не повлияла и на игру сразу тройная замена, а затем еще смена единственного нападающего (Артем Довбик вышел на 74 минуте вместо Романа Яремчука).

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За всю игру Украина нанесла 0 ударов по воротам, Англия, в свою очередь, ударила 7 раз.

Украинская сборная все еще имеет шанс выйти на Евро-2024 - для этого ей нужно занять второе место в группе.

Следующий матч наша сборная будет играть против Северной Македонии 16 июня.

Напомним: 28 февраля исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу назначен Руслан Ротань.

Темы: футболспорт
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