Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 20:58
Отбор к Евро-2024: Украина проигрывала в первом матче во главе с Ротанем

Сборная Украины по футболу проиграла Англии в первом матче отбора к Евро-2024 со счетом 0:2.

Источник: УП

Детали: С первых минут англичане взяли игру в свои руки и контролировали мяч на половине поля Украины.

Реклама:

На 37 минуте английский лидер Гарри Кейн забивает гол после навеса, открыв счет 1:0.

Уже через две минуты соперник удваивает - Букайо Сака мощным ударом из-за пределов штрафной попадает в "девятку" украинских ворот.

Во втором тайме англичане потеряли темп и воодушевление играть, однако это не помогло Украине отыграться.

ВИДЕО ДНЯ

Не повлияла и на игру сразу тройная замена, а затем еще смена единственного нападающего (Артем Довбик вышел на 74 минуте вместо Романа Яремчука).

За всю игру Украина нанесла 0 ударов по воротам, Англия, в свою очередь, ударила 7 раз.

Украинская сборная все еще имеет шанс выйти на Евро-2024 - для этого ей нужно занять второе место в группе.

Следующий матч наша сборная будет играть против Северной Македонии 16 июня.

Напомним: 28 февраля исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу назначен Руслан Ротань.

Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
футбол
Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи
Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу
Киевское "Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги конференций
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: