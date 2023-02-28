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Ротань став в.о. головного тренера збірної з футболу

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 13:46
Руслан Ротань, фото: УАФ

Виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України з футболу призначено Руслана Ротаня, виконком Української асоціації футболу затвердив рішення.

Джерело: УАФ у Facebook

Дослівно: "Угода з Русланом Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України, буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ".

Деталі: Повідомляється, що виконком УАФ погодився провести перемовини з Ребровим стосовно призначення його головним тренером з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року та з можливістю пролонгації до 30 липня 2026 року.

Що було раніше: 12 січня Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.

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Теми: футболУкраїна
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