Ротань став в.о. головного тренера збірної з футболу

Виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України з футболу призначено Руслана Ротаня, виконком Української асоціації футболу затвердив рішення.

Джерело: УАФ у Facebook

Дослівно: "Угода з Русланом Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України, буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ".

Деталі: Повідомляється, що виконком УАФ погодився провести перемовини з Ребровим стосовно призначення його головним тренером з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року та з можливістю пролонгації до 30 липня 2026 року.

Що було раніше: 12 січня Українська асоціація футболу повідомила, що припиняє співпрацю з головним тренером національної збірної Олександром Петраковим, його контракт закінчувався 30 грудня 2022 року.