У Білорусі поменшало російських військових – ДПСУ

Кількість російських військовослужбовців на території Білорусі зменшилася приблизно до 4 тисяч осіб.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ

Пряма мова: "Зараз, за нашими даними, трохи більше як 4 тисячі військовослужбовців збройних сил Росії перебувають на території Білорусі, але вони в основному залучені або на навчаннях спільних, або ж до підготовки, яка триває у Білорусі.

Ця кількість дещо менша, ніж була раніше. Бо ті підрозділи, які пройшли підготовку, Росія вивела з території Білорусі на свою територію для подальшого перекидання, в тому числі, на схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії".