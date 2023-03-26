В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ

Количество российских военнослужащих на территории Беларуси уменьшилось примерно до 4 тысяч человек.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ

Прямая речь: "Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены или на учениях совместных, или же к подготовке, которая продолжается в Беларуси.

Это количество несколько меньше, чем было раньше. Потому что те подразделения, которые прошли подготовку, Россия вывела с территории Беларуси на свою территорию для дальнейшей переброски, в том числе, на восток нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия".