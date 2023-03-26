Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 23:21
В Беларуси стало меньше российских военных – ГПСУ
АНДРЕЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО ГПСУ

Количество российских военнослужащих на территории Беларуси уменьшилось примерно до 4 тысяч человек.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ

Прямая речь: "Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены или на учениях совместных, или же к подготовке, которая продолжается в Беларуси.

Реклама:

Это количество несколько меньше, чем было раньше. Потому что те подразделения, которые прошли подготовку, Россия вывела с территории Беларуси на свою территорию для дальнейшей переброски, в том числе, на восток нашей страны, где ведутся полномасштабные боевые действия".

Темы: БеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: