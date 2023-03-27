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Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 березня 2023, 00:05
Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав українців підтримувати бійців та долучатися до зборів волонтерів і брати участь в інформаційній роботі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців.

Зараз так само, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох. Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги".

Деталі: Президент закликав підтримувати бійців "завжди, коли це можливо", а також по можливості долучатися до зборів волонтерів.

"Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів. Це стосується всіх, хто може поширювати правду про агресію", - сказав також він.

"Світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія проти України триває. Має чути, що припинити війну вже цього року, звільнити Україну від російського зла вже цього року – це спільне завдання цивілізованого світу. Бо цивілізований означає, зокрема, й рішучий захищати цивілізованість", - заявив Зеленський.

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Теми: Зеленськийвійна
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