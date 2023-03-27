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Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 марта 2023, 00:05
Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поддерживать бойцов и участвовать в сборах волонтеров и в информационной работе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Это неправильно, это несправедливо, когда у наших бойцов, которые приезжают с передовой, появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Для тех, кто не просто далеко от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А кто мысленно далеко от окопов, от ежедневной боли украинцев.

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Сейчас так же, как и год назад, нельзя быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия происходят действительно географически далеко от многих. Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы как можно больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы".

Детали: Президент призвал поддерживать бойцов "всегда, когда это возможно", а также по возможности участвовать в сборах волонтеров.

"Очень важно, чтобы все, кто имеет информационное влияние, участвовали в информационной работе. Это касается не только журналистов. Это касается всех, кто может распространять правду об агрессии", - сказал также он.

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"Мир должен слышать так же интенсивно, как и в прошлом году, что агрессия против Украины продолжается. Должен слышать, что прекратить войну уже в этом году, освободить Украину от российского зла уже в этом году – это общая задача цивилизованного мира. Потому что цивилизованный означает, в частности, и решительный защищать цивилизованность", - заявил Зеленский.

Темы: Зеленскийвойна
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