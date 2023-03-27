Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 марта 2023, 00:05
Зеленский: Неправильно, когда у бойцов ощущение, что для многих в тылу война закончилась
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев поддерживать бойцов и участвовать в сборах волонтеров и в информационной работе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Это неправильно, это несправедливо, когда у наших бойцов, которые приезжают с передовой, появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Для тех, кто не просто далеко от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья... А кто мысленно далеко от окопов, от ежедневной боли украинцев.

Сейчас так же, как и год назад, нельзя быть мысленно далеко от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия происходят действительно географически далеко от многих. Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы как можно больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы".

Детали: Президент призвал поддерживать бойцов "всегда, когда это возможно", а также по возможности участвовать в сборах волонтеров.

"Очень важно, чтобы все, кто имеет информационное влияние, участвовали в информационной работе. Это касается не только журналистов. Это касается всех, кто может распространять правду об агрессии", - сказал также он.

"Мир должен слышать так же интенсивно, как и в прошлом году, что агрессия против Украины продолжается. Должен слышать, что прекратить войну уже в этом году, освободить Украину от российского зла уже в этом году – это общая задача цивилизованного мира. Потому что цивилизованный означает, в частности, и решительный защищать цивилизованность", - заявил Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Зеленский
Президент встретился с Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ
Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз
Зеленский: На этой неделе Украина стала крепче, а враг еще более безнадежным
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...