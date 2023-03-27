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Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 березня 2023, 00:14
Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський після наради з військовими та іншими представниками сектору безпеки заявив про підготовку кроків для посилення захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, із розвідкою.

Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки".

Деталі: Зеленський підкреслив, що постійно приділяє максимум уваги ситуації на передовій.

"Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави й суспільства", - наголосив він.

Теми: Зеленськийвійна
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