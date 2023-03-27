Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз

Президент Владимир Зеленский после совещания с военными и другими представителями сектора безопасности заявил о подготовке шагов для усиления защиты Украины от внешних и внутренних угроз.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня было совещание с военными – специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания с сектором безопасности, с разведкой.

Реклама:

Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и от внутренних угроз. Готовим наши соответствующие шаги".

Детали: Зеленский подчеркнул, что постоянно уделяет максимум внимания ситуации на передовой.

"Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно требуют неизменной мобилизованности нашего государства и общества", - подчеркнул он.