Зеленский анонсирует шаги для защиты от внешних и внутренних угроз
Президент Владимир Зеленский после совещания с военными и другими представителями сектора безопасности заявил о подготовке шагов для усиления защиты Украины от внешних и внутренних угроз.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня было совещание с военными – специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания с сектором безопасности, с разведкой.
Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и от внутренних угроз. Готовим наши соответствующие шаги".
Детали: Зеленский подчеркнул, что постоянно уделяет максимум внимания ситуации на передовой.
"Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно требуют неизменной мобилизованности нашего государства и общества", - подчеркнул он.