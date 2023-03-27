"Він – сатана". У Росії набирає розголосу запис розмови, ймовірно, продюсера Пригожина і мільярдера Ахмедова з критикою Путіна

У РФ набирає розголосу оприлюднений запис розмови, на якій, ймовірно, музичний продюсер Йосип Пригожин і мільярдер Фархад Ахмедов критикують керівництво Росії, зокрема Володимира Путіна. Співрозмовники вживають багато нецензурних слів. Пригожин назвав запис "симбіозом" сказаних і згенерованих фраз.

Джерела: видання "Медуза", "Фонтанка", "Важливі історії", Пригожин у Telegram

Деталі: Як відзначає "Медуза", аудіозапис розмови, на якому задокументовані, ймовірно, голоси Пригожина і Ахмедова, опублікували у YouTube ще 7 березня, однак популярність він почав набирати з 24 березня, коли його вперше поширили ЗМІ. Ахмедов не прокоментував запис. Пригожин спочатку назвав його "фейком", а згодом підтвердив, що на ньому є сказані ним фрази.

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Співрозмовники припускають, що силовий блок Кремля хоче зробити відповідальним за провали російської армії в Україні міністра оборони РФ Сергія Шойгу. "Пригожин" говорить, що Путін "поставив їх на шахівниці один проти одного", щоби "врятувати себе". На що "Ахмедов" відповідає, що РФ – "президентська країна", а тому "президент за все це відповість", "з нього спитають".

Далі "Ахмедов" каже, що російська влада "про***ла нас, наших дітей, їхнє майбутнє, їхню долю". "Пригожин" погоджується з ним, відповідаючи: "Якщо чесно, то, звичайно ж, вони злочинці".

При цьому "Пригожин" відверто скептично оцінює заяви пропагандистів, що РФ воює з Заходом, і каже, що Кремль "програв "Кварталу-95".

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"Ахмедов" радить своєму співрозмовнику триматися "подалі від них".

"Він (Путін – ред.) назад не піде, вперед не може. Він буде ось так ось. Там гризня. Це таргани у склянці, вони один одного вже гризуть. Будуть групуватися. Одного знищать, потім один одного будуть зжирати, у горло вчепляться. Топити будуть один одного. Тому що вони тонуть. Вони розуміють, що вже все", – каже він.

Вся розмова просякнута критикою Путіна та посадовців і олігархів, які його оточують. "Ахмедов" називає російського президента "сатаною".

"Він – сатана. Пустушка, б***ь. Закомплексований і цей, і другий (заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв – ред.). Ліліпути, б***ь, недорослі, закомплексовані", – говорить він.

Більше деталей: Після оприлюднення запису російський продюсер Йосип Пригожин спочатку назвав його "фейком", який "згенерували нейромережі".

"Фальшивий аудіозапис із нібито моїм голосом і розмовою з однією впливовою людиною. Я хочу сказати, що сьогоднішні технології, нейромережі, дають змогу підробити не тільки голос, а й бесіду. Ви знаєте, інтернет перетворився на великий смітник, де є щось корисне і можна девальвувати, дискредитувати будь-яку людину. Мою політичну позицію всі знають, вона присутня у всіх інтерв'ю і в суспільному полі", – сказав він у відео, яке опублікував у Telegram.

26 березня Пригожин дещо змінив свою позицію. Цього разу він заявив, що "запис являє собою симбіоз сказаних фраз і тих, що були згенеровані й ніколи не вимовлялися".

"Люди в приватній бесіді можуть говорити про що завгодно. Головне, що ти говориш на ділі і як поводишся в житті і в різних обставинах", – зазначив продюсер в інтерв'ю виданню "Фонтанка".

Також він підтвердив, що спілкується з Ахмедовим, а востаннє спілкувався з ним у січні, однак не пам'ятає, що вони обговорювали.

"У нас із ним різні розмови бували. То він мені душу виливав, то я. Це нормальне спілкування один з одним. Може, були якісь фрази, з яких змонтували ось це. І зробили так, що не підкопаєшся", – сказав Пригожин.

При цьому продюсер заявив, що побоюється наслідків, які можуть для нього настати після появи запису.

"Мені вся ця історія вкрай неприємна. Тим більше, що багатьох людей, які фігурують у цій розмові, я не знаю, а когось один-два рази за все життя зустрічав", – додав він.

Джерело видання "Важливі історії" у ФСБ Росії назвало запис розмови справжнім.

"Запис розмови Пригожина й Ахмедова справжній, керівництво ФСБ днями провело нараду і дало команду підлеглим вжити заходи", – повідомило джерело видання.

Джерело зазначило, що Йосип Пригожин намагається зняти з себе відповідальність, стверджуючи, що запис нібито сфабрикований.