"Он – сатана". В России набирает огласку запись разговора, вероятно, продюсера Пригожина и миллиардера Ахмедова с критикой Путина

В РФ набирает огласку обнародованная запись разговора, на которой, вероятно, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и миллиардер Фархад Ахмедов критикуют руководство России, в частности Владимира Путина. Собеседники употребляют много нецензурных слов. Пригожин назвал запись "симбиозом" сказанных и сгенерированных фраз.

Источники: издания "Медуза", "Фонтанка", "Важные истории", Пригожин в Telegram

Детали: Как отмечает "Медуза", аудиозапись разговора, на которой задокументированы, вероятно, голоса Пригожина и Ахмедова, опубликовали в YouTube еще 7 марта, однако популярность она начала набирать с 24 марта, когда ее впервые распространили СМИ. Ахмедов не прокомментировал запись. Пригожин сначала назвал ее "фейком", а позже подтвердил, что на ней есть сказанные им фразы.

Собеседники предполагают, что силовой блок Кремля хочет сделать ответственным за провалы российской армии в Украине министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Пригожин" говорит, что Путин "поставил их на шахматной доске друг против друга", чтобы "спасти себя". На что "Ахмедов" отвечает, что РФ – "президентская страна", а потому "президент за все это ответит", "с него спросят".

Далее "Ахмедов" говорит, что российские власти "про***ли нас, наших детей, их будущее, их судьбу". "Пригожин" соглашается с ним, отвечая: "Если честно, то, конечно же, они преступники".

При этом "Пригожин" откровенно скептически оценивает заявления пропагандистов, что РФ воюет с Западом, и говорит, что Кремль "проиграл "Кварталу-95".

"Ахмедов" советует своему собеседнику держаться "подальше от них".

ВИДЕО ДНЯ

"Он (Путин – ред.) назад не пойдет, вперед не может. Он будет вот так вот. Там грызня. Это тараканы в стакане, они друг друга уже грызут. Будут группироваться. Одного уничтожат, потом друг друга будут сжирать, в горло вцепятся. Топить будут друг друга. Потому что они тонут. Они понимают, что уже все", – говорит он.

Весь разговор пропитан критикой Путина и чиновников и олигархов, которые его окружают. "Ахмедов" называет российского президента "сатаной".

"Он – сатана. Пустышка, б***ь. Закомплексованный и этот, и второй (заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев – ред.). Лилипуты, б***ь, недоросли, закомплексованные", – говорит он.

Больше деталей: После обнародования записи российский продюсер Иосиф Пригожин сначала назвал ее "фейком", которую "сгенерировали нейросети".

"Фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. Вы знаете, интернет превратился в большую помойку, где есть что-то полезное и можно девальвировать, дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", – сказал он в видео, которое опубликовал в Telegram.

26 марта Пригожин несколько изменил свою позицию. На этот раз он заявил, что "запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы и никогда не произносились".

"Люди в частной беседе могут говорить о чем угодно. Главное, что ты говоришь на деле и как ведешь себя в жизни и в разных обстоятельствах", – отметил продюсер в интервью изданию "Фонтанка".

Также он подтвердил, что общается с Ахмедовым, а последний раз общался с ним в январе, однако не помнит, что они обсуждали.

"У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. И сделали так, что не подкопаешься", – сказал Пригожин.

При этом продюсер заявил, что опасается последствий, которые могут для него наступить после появления записи.

"Мне вся эта история крайне неприятна. Тем более, что многих людей, которые фигурируют в этом разговоре, я не знаю, а кого-то один-два раза за всю жизнь встречал", – добавил он.

Источник издания "Важные истории" в ФСБ России назвал запись разговора настоящей.

"Запись разговора Пригожина и Ахмедова настоящая, руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры", – сообщил источник издания.

Источник отметил, что Иосиф Пригожин пытается снять с себя ответственность, утверждая, что запись якобы сфабрикована.