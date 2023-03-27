Українські танкісти завершили навчання у Британії

Українські військовослужбовці завершили у Великобританії навчання на танках Challenger 2.

Джерело: видання The Guardian

Деталі: У Міноборони Британії повідомили, що екіпажі і танки прибудуть до України вчасно для весняного контрнаступу, пише видання.

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"Надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на танках Challenger 2 на британській землі. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Зазначається, що екіпажі пройшли навчальні інструкції, як командувати, водити і працювати злагоджено на танках Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх.

"Для команди центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів. Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі використовуватимуть танки Challenger 2 найефективніше в майбутніх боях, коли вони будуть боротися за свою батьківщину", – сказав лейтенант Джон Стоун, який керував навчальною місією.

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Нагадаємо: 26 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що друга група українських артилеристів завершує навчання на САУ AS90 у Британії.