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Українські танкісти завершили навчання у Британії

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 04:45
Українські танкісти завершили навчання у Британії
CHALLENGER 2, ФОТО GETTY IMAGES

Українські військовослужбовці завершили у Великобританії навчання на танках Challenger 2.

Джерело: видання The Guardian

Деталі: У Міноборони Британії повідомили, що екіпажі і танки прибудуть до України вчасно для весняного контрнаступу, пише видання.

"Надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на танках Challenger 2 на британській землі. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Зазначається, що екіпажі пройшли навчальні інструкції, як командувати, водити і працювати злагоджено на танках Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх.

"Для команди центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів. Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не сумніваємося, що наші друзі використовуватимуть танки Challenger 2 найефективніше в майбутніх боях, коли вони будуть боротися за свою батьківщину", – сказав лейтенант Джон Стоун, який керував навчальною місією.

Нагадаємо: 26 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що друга група українських артилеристів завершує навчання на САУ AS90 у Британії.

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Теми: Велика БританіятанкиЗбройні сили
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