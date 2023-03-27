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Украинские танкисты завершили обучение в Британии

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 04:45
Украинские танкисты завершили обучение в Британии
CHALLENGER 2, ФОТО GETTY IMAGES

Украинские военнослужащие завершили в Великобритании обучение на танках Challenger 2.

Источник: издание The Guardian

Детали: В Минобороны Великобритании сообщили, что экипажи и танки прибудут в Украину вовремя для весеннего контрнаступления, пишет издание.

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"Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Отмечается, что экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их.

"Для команды центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнеров. Мы все были чрезвычайно поражены продемонстрированным уровнем компетентности, и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 наиболее эффективно в будущих боях, когда они будут сражаться за свою родину", – сказал лейтенант Джон Стоун, который руководил учебной миссией.

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Напомним: 26 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на САУ AS90 в Британии.

Темы: ВеликобританиятанкиВооруженные силы
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