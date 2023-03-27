Литва закликатиме до санкцій через ядерний план Росії в Білорусі

У зв'язку з планами Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі Литва вимагатиме посилити санкції проти обох країн.

Про це, як пише "Європейська правда", МЗС Литви повідомило у своїй заяві в неділю.

Розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі створить нову хвилю напруженості та дестабілізації в Європі, наголосили у литовському відомстві. У відповідь на це Литва закликатиме партнерів запровадити нові санкції.

"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішить, як реагувати на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів…Як один із заходів у відповідь Литва закликатиме до ухвалення нових санкцій", - йдеться в заяві.

На думку литовського міністерства, Білорусь дедалі більше втрачає суверенітет і все більше стає втягненою у військові плани Росії, що становить додатковий ризик для регіону Балтійського моря.

МЗС Литви оприлюднило свою заяву через кілька годин після того, як НАТО розкритикувало президента Росії Владіміра Путіна за його небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про готовність Євросоюзу відповісти на дії Росії та Білорусі подальшими санкціями.

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Путін у суботу 25 березня порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.