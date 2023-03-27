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Литва будет призывать к санкциям из-за ядерного плана России в Беларуси

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 07:41
Литва будет призывать к санкциям из-за ядерного плана России в Беларуси
Флаг Литвы. ФОТО: GETTY IMAGES

В связи с планами России разместить ядерное оружие в Беларуси Литва потребует усилить санкции против обеих стран. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", МИД Литвы сообщил в своем заявлении в воскресенье.

Размещение ядерного оружия РФ в Беларуси создаст новую волну напряженности и дестабилизации в Европе, отметили в литовском ведомстве. В ответ на это Литва будет призывать партнеров ввести новые санкции.

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"Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва решит, как реагировать на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов… В качестве одной из ответных мер Литва будет призывать к принятию новых санкций", - говорится в заявлении.

По мнению литовского министерства, Беларусь все больше теряет суверенитет и все больше становится втянутой в военные планы России, что представляет дополнительный риск для региона Балтийского моря. 

МИД Литвы обнародовало свое заявление через несколько часов после того, как НАТО раскритиковало президента России Владимира Путина за его опасную и безответственную ядерную риторику.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза ответить на действия России и Беларуси дальнейшими санкциями.

Путин в субботу 25 марта сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе. Он настаивал на том, что Россия не нарушит обещания по нераспространению ядерного оружия.

Темы: ЛитваБеларусьядерное оружие
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