Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи біля казарм російських силовиків – мер

Ірина БалачукПонеділок, 27 березня 2023, 08:31
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи біля казарм російських силовиків – мер
ФОТО З TELEGRAM ФЕДОРОВА 

Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали декілька вибухів – зокрема, постраждала будівля, де розміщувались силові структури загарбників. 

Джерело: законний мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram, Telegram-канал РІА-Мелітополь, колаборант, так званий член "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов і канал окупаційної адміністрації в Telegram

Пряма мова Федорова: "У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ".

Деталі: Згодом Федоров опублікував фото диму на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.

 
Фото з Telegram Федорова 

Він додав, що постраждала захоплена росіянами будівля, де розміщувались ворожі силові структури. 

 
Фото з Telegram Федорова 

Окупанти також повідомили про прильоти в Мелітополі.

Колаборант Рогов опублікував відео одного з вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

Окупаційна адміністрація міста заявила, що внаслідок "артилерійського обстрілу" Мелітополя частково зруйновано будівлю біля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги. Повідомляється, що пошкоджено кілька будівель і постраждали 4 людини.

Пізніше окупанти повідомили, що ще одне влучання зафіксовано в районі авіамістечка. Зазначається, що один зі снарядів нібито влучив у гараж, а житлова будівля, розташована поруч, зазнала незначних пошкоджень – у ній вилетіли вікна, але постраждалих нібито немає.

Теми: Мелітопольокупаціявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

Депутат міськради: У Львові вибухнула граната, загинула людина

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні – Єлисейський палац

Зеленський: трибунал щодо Росії хочемо створити через резолюцію ООН

Усі новини...
Мелітополь
Окупанти повідомили, хто підірвався вранці в Мелітополі
У Мелітополі прогримів вибух, окупаційна "влада" каже: є постраждалий
Розвідка Британії пояснила, чому окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області
Останні новини
08:42
П'ять країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, яке в них накопичилось
08:27
В останній день березня були ліквідовані понад 600 російських окупантів
07:50
Президентка Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ
07:05
На Луганщині російських вояк розквартировують у відібрані оселі – штаб
06:20
Захисники збили 6 ворожих "Шахедів" і відбили 70 атак противника – зведення
05:30
США закликають залишити Росію всіх американців, навіть журналістів
04:34
Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують загарбникам готувати псевдовибори – спротив
03:35
Путін докладає зусиль, щоб формувати антизахідну коаліцію в ООН – ISW
02:30
Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році
01:34
Ворог гатив по Сумщині та скидав міни, є поранений
Усі новини...