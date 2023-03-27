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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи біля казарм російських силовиків – мер

Ірина БалачукПонеділок, 27 березня 2023, 08:31
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи біля казарм російських силовиків – мер
ФОТО З TELEGRAM ФЕДОРОВА 

Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали декілька вибухів – зокрема, постраждала будівля, де розміщувались силові структури загарбників. 

Джерело: законний мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram, Telegram-канал РІА-Мелітополь, колаборант, так званий член "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов і канал окупаційної адміністрації в Telegram

Пряма мова Федорова: "У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ".

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Деталі: Згодом Федоров опублікував фото диму на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.

 
Фото з Telegram Федорова 

Він додав, що постраждала захоплена росіянами будівля, де розміщувались ворожі силові структури. 

 
Фото з Telegram Федорова 

Окупанти також повідомили про прильоти в Мелітополі.

ВІДЕО ДНЯ

Колаборант Рогов опублікував відео одного з вибухів.

Окупаційна адміністрація міста заявила, що внаслідок "артилерійського обстрілу" Мелітополя частково зруйновано будівлю біля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги. Повідомляється, що пошкоджено кілька будівель і постраждали 4 людини.

Пізніше окупанти повідомили, що ще одне влучання зафіксовано в районі авіамістечка. Зазначається, що один зі снарядів нібито влучив у гараж, а житлова будівля, розташована поруч, зазнала незначних пошкоджень – у ній вилетіли вікна, але постраждалих нібито немає.

Теми: Мелітопольокупаціявибух
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