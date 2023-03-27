В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле казарм российских силовиков – мэр

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов – в частности, пострадало здание, где размещались силовые структуры захватчиков.

Источник: законный мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram, Telegram-канал РИА-Мелитополь, коллаборант, так называемый член "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов и канал оккупационной администрации в Telegram

Прямая речь Федорова: "У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ".

Детали: Позже Федоров опубликовал фото дыма на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.

Фото Из Telegram Федорова

Он добавил, что пострадало захваченное россиянами здание, где размещались вражеские силовые структуры.

Фото Из Telegram Федорова

Оккупанты также сообщили о прилетах в Мелитополе.

Коллаборант Рогов опубликовал видео одного из взрывов.

ВИДЕО ДНЯ

Вранці 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали декілька вибухів. Відео з Telegram колаборанта Рогова pic.twitter.com/Rn4ExIXo0Q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2023

Оккупационная администрация города заявила, что в результате "артиллерийского обстрела" Мелитополя частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Сообщается, что повреждены несколько зданий и пострадали 4 человека.

Позже оккупанты сообщили, что еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка.

Отмечается, что один из снарядов якобы попал в гараж, а рядом стоящее жилое здание получило незначительные повреждения – в нем вылетели окна, но пострадавших якобы нет.