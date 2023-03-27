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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле казарм российских силовиков – мэр

Ирина БалачукПонедельник, 27 марта 2023, 08:31
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы возле казарм российских силовиков – мэр
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФЕДОРОВА 

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов – в частности, пострадало здание, где размещались силовые структуры захватчиков.

Источник: законный мелитопольский городской голова Иван Федоров в Telegram, Telegram-канал РИА-Мелитополь, коллаборант, так называемый член "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов и канал оккупационной администрации в Telegram

Прямая речь Федорова: "У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ".

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Детали: Позже Федоров опубликовал фото дыма на микрорайоне вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм. 

 
Фото Из Telegram Федорова 

Он добавил, что пострадало захваченное россиянами здание, где размещались вражеские силовые структуры. 

 
Фото Из Telegram Федорова 

Оккупанты также сообщили о прилетах в Мелитополе.

ВИДЕО ДНЯ

Коллаборант Рогов опубликовал видео одного из взрывов.

Оккупационная администрация города заявила, что в результате "артиллерийского обстрела" Мелитополя частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Сообщается, что повреждены несколько зданий и пострадали 4 человека.

Позже оккупанты сообщили, что еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка.

Отмечается, что один из снарядов якобы попал в гараж, а рядом стоящее жилое здание получило незначительные повреждения – в нем вылетели окна, но пострадавших якобы нет.

Темы: Мелитопольоккупациявзрыв
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