Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирський: Зараз найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 березня 2023, 09:51
Сирський: Зараз найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут
Олександр Сирський, фото: Military Media Center

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав найгарячіші точки бахмутського напрямку.

Джерело: Military Media Center

Дослівно: "Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми".

Деталі: За його словами, оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

Сирський підкреслив, що командування прораховує всі можливі варіанти розвитку подій, та буде діяти адекватно до обстановки, що склалася.

Безпосередньо в районі виконання бойових завдань українськими захисниками Сирський оцінив обстановку та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання.

Також командувач прийняв ряд оперативних рішень, спрямованих на посилення спроможностей щодо стримування та нанесення ураження загарбникам.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутвійнаарміяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

оновлено від 00:34У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина

відеоУ намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Усі новини...
Бахмут
Прикордонники знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті
У ЗСУ прокоментували заяви про виснаження російських військ під Бахмутом
Залужний запевнив британського колегу, що обстановка в районі Бахмута стабілізується
Останні новини
11:05
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 343 мільйонів доларів
10:49
Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід
10:35
Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН
10:14
Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився
10:05
ОВА: за добу Росія обстріляла вісім українських областей, серед вбитих – 5-місячна дитина
10:02
Танення льодовиків в Антарктиді може призвести до похолодання в Європі – вчені
09:50
фотоУ Норвегії зійшли кілька лавин, загинули чотири людини
09:38
оновлено від 00:34У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина
09:21
У Берліні за рік зареєстрували більше злочинів проти українців, ніж проти інших груп
08:58
відеоУ намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру
Усі новини...