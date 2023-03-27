Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления.
Источник: Military Media Center
Дословно: "Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы".
Детали: По его словам, оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.
Сырский подчеркнул, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий, и будет действовать адекватно сложившейся обстановке.
Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками Сырский оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи.
Также командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей по сдерживанию и нанесению поражения захватчикам.