Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления.

Источник: Military Media Center

Дословно: "Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы".

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Детали: По его словам, оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

Сырский подчеркнул, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий, и будет действовать адекватно сложившейся обстановке.

Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками Сырский оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи.

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Также командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей по сдерживанию и нанесению поражения захватчикам.