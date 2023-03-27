Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут

Станислав ПогориловПонедельник, 27 марта 2023, 09:51
Сырский: Сейчас самая интенсивная фаза боев за Бахмут
Александр Сырский, фото: Military Media Center

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления.

Источник: Military Media Center

Дословно: "Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в сверхтяжелых условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы".

Детали: По его словам, оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений.

Сырский подчеркнул, что командование просчитывает все возможные варианты развития событий, и будет действовать адекватно сложившейся обстановке.

Непосредственно в районе выполнения боевых задач украинскими защитниками Сырский оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи.

Также командующий принял ряд оперативных решений, направленных на усиление возможностей по сдерживанию и нанесению поражения захватчикам.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутвойнаармияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:34Во львовской квартире взорвалась граната, погиб человек

видеоУ наместника Лавры Павла проводят обыски, СБУ вручила подозрение

Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

В Минобороны отчитались о выборах в антикоррупционный совет: назвали 15 кандидатов

Reuters: США готовят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд

Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец

Все новости...
Бахмут
Пограничники уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте
В ВСУ прокомментировали заявления об истощении российских войск под Бахмутом
Залужный заверил британского коллегу, что обстановка в районе Бахмута стабилизируется
Последние новости
10:14
Разведка Британии: зимнее наступление России на Донбассе провалилось
10:05
ОВА: за сутки Россия обстреляла восемь украинских областей, среди убитых – 5-месячный ребенок
10:02
Таяние ледников в Антарктиде может привести к похолоданию в Европе – ученые
09:50
фотоВ Норвегии сошли несколько лавин, погибли четыре человека
09:38
обновлено от 00:34Во львовской квартире взорвалась граната, погиб человек
09:21
В Берлине за год зарегистрировали больше преступлений против украинцев, чем против других групп
08:58
видеоУ наместника Лавры Павла проводят обыски, СБУ вручила подозрение
08:42
Пять стран ЕС призывают Брюссель купить у них накопившееся украинское зерно
08:27
В последний день марта были ликвидированы более 600 российских оккупантов
07:50
Президент Еврокомиссии претендует на должность генсека НАТО – СМИ
Все новости...