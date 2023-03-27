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У Кремлі кажуть, що Путін не передумає розмістити ядерну зброю в Білорусі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 березня 2023, 13:31
У Кремлі кажуть, що Путін не передумає розмістити ядерну зброю в Білорусі
Дмитро Пєскво, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що негативна реакція Заходу не вплине на плани Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Плани Росії така реакція (Заходу на рішення РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі – ред.), безумовно, поміняти не може. Президент (Путін – ред.) все пояснив у своїх заявах, які він зробив в інтерв'ю в суботу, до цього додати нема чого".

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Передісторія:

Дивіться також пояснення на Youtube-каналі "Європейської правди" про те, чому Захід не налякало оголошення РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Теми: ядерна зброяПутінБілорусьРосія
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