У Кремлі кажуть, що Путін не передумає розмістити ядерну зброю в Білорусі

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що негативна реакція Заходу не вплине на плани Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Плани Росії така реакція (Заходу на рішення РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі – ред.), безумовно, поміняти не може. Президент (Путін – ред.) все пояснив у своїх заявах, які він зробив в інтерв'ю в суботу, до цього додати нема чого".

Передісторія:

Дивіться також пояснення на Youtube-каналі "Європейської правди" про те, чому Захід не налякало оголошення РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі.