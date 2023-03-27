У Кремлі кажуть, що Путін не передумає розмістити ядерну зброю в Білорусі
Понеділок, 27 березня 2023, 13:31
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що негативна реакція Заходу не вплине на плани Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Пряма мова Пєскова: "Плани Росії така реакція (Заходу на рішення РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі – ред.), безумовно, поміняти не може. Президент (Путін – ред.) все пояснив у своїх заявах, які він зробив в інтерв'ю в суботу, до цього додати нема чого".
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Передісторія:
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.
- Міністерство закордонних справ України виступило з вимогою зібрати Радбез ООН і дати сигнал Лукашенку.
- Наразі Сполучені Штати не бачать жодних ознак переміщення Росією ядерної зброї в сусідню Білорусь чи в будь-яке інше місце.
Дивіться також пояснення на Youtube-каналі "Європейської правди" про те, чому Захід не налякало оголошення РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі.