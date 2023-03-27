В Кремле говорят, что Путин не передумает разместить ядерное оружие в Беларуси
Понедельник, 27 марта 2023, 13:31
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция Запада не повлияет на планы Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Прямая речь Пескова: "Планы России такая реакция (Запада на решение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси - ред.), безусловно, поменять не может. Президент (Путин - ред.) все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего".
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Предыстория:
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.
- Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием собрать Совбез ООН и дать сигнал Лукашенко.
- В настоящее время Соединенные Штаты не видят никаких признаков перемещения Россией ядерного оружия в соседнюю Беларусь или в любое другое место.
Смотрите также объяснение на Youtube-канале "Европейской правды" о том, почему Запад не напугало объявление РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси.