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В Кремле говорят, что Путин не передумает разместить ядерное оружие в Беларуси

Станислав ПогориловПонедельник, 27 марта 2023, 13:31
В Кремле говорят, что Путин не передумает разместить ядерное оружие в Беларуси
Дмитрий Песков, фото: фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция Запада не повлияет на планы Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Планы России такая реакция (Запада на решение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси - ред.), безусловно, поменять не может. Президент (Путин - ред.) все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего".

Предыстория:

Смотрите также объяснение на Youtube-канале "Европейской правды" о том, почему Запад не напугало объявление РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси.

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Темы: ядерное оружиеПутинБеларусьРосcия
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