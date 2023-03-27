В Кремле говорят, что Путин не передумает разместить ядерное оружие в Беларуси

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция Запада не повлияет на планы Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Планы России такая реакция (Запада на решение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси - ред.), безусловно, поменять не может. Президент (Путин - ред.) все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего".

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Предыстория:

Смотрите также объяснение на Youtube-канале "Европейской правды" о том, почему Запад не напугало объявление РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси.