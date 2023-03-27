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Визнання роботи з деокупації: Росія віднесла організацію "КримSOS" до "небажаних"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 березня 2023, 14:28
Визнання роботи з деокупації: Росія віднесла організацію КримSOS до небажаних
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Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева відреагувала на внесення Генпрокуратурою Росії неурядової організації "КримSOS" в реєстр "небажаних".

Джерело: Таміла Ташева у Facebook, російське пропагандистське інформагентство "ТАСС"

Пряма мова Ташевої: "Дійсно, мета "КримSOS" завжди була не просто про захист прав людини, а деокупацію Криму та роботу з наслідками війни. Що ж, таке "офіційне визнання" ефективності діяльності мотивує працювати далі".

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Деталі: В Генпрокуратурі РФ заявили, що "КримSOS" "становить загрозу конституційному ладу і безпеці Російської Федерації". Там кажуть, що цілі діяльності організації - деокупація і реінтеграція Криму "спрямовані на порушення територіальної цілісності Російської Федерації".

Також з початку війни проти України, скаржаться росіяни, "КримSOS" начебто бере активну участь в інформаційній кампанії, "спрямованій на дискредитацію Збройних сил РФ".

"Вітаю своїх колег з таким "визнанням", разом з якими ми заснували "КримSOS"  та всіх, хто зараз працює у ініціативі й продовжує її діяльність, спрямовану на деокупацію та реінтеграцію нашого Криму, та, можливо, трішки на руйнування Росії", - підкреслила Ташева.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: "КримSOS" створена 27 лютого 2014 року. Діяльність організацівї спрямована на висвітлення незаконності окупації Криму та репресивної політики РФ стосовно кримчан, підтримання зв’язків півострова з материковою Україною, а також консолідацію українського суспільства через захист прав, свобод та iнтepeciв внутрiшньо перемiщених осiб (ВПО) й інших людей, котрі постраждали внаслідок війни.

Теми: КримРосіявійнадеокупація
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