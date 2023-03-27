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Признание работы относительно деоккупации: Россия отнесла организацию "КрымЅОЅ" к "нежелательным"

Станислав ПогориловПонедельник, 27 марта 2023, 14:28
Признание работы относительно деоккупации: Россия отнесла организацию КрымЅОЅ к нежелательным
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Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева отреагировала на внесение Генпрокуратурой России неправительственной организации "КрымЅОЅ" в реестр "нежелательных".

Источник: Тамила Ташева в Facebook, российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Прямая речь Ташевой: "Действительно, цель "КрымЅОЅ" всегда была не просто о защите прав человека, а деоккупации Крыма и работе с последствиями войны. Что ж, такое "официальное признание" эффективности деятельности мотивирует работать дальше".

Детали: В Генпрокуратуре РФ заявили, что "КрымЅОЅ" "представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации". Там говорят, что цели деятельности организации - деоккупация и реинтеграция Крыма "направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

Также с начала войны против Украины, жалуются россияне, "КрымЅОЅ" якобы активно участвует в информационной кампании, "направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ".

"Поздравляю своих коллег с таким "признанием", вместе с которыми мы основали "КрымЅОЅ" и всех, кто сейчас работает в инициативе и продолжает ее деятельность, направленную на деоккупацию и реинтеграцию нашего Крыма, и, возможно, немного на разрушение России", - подчеркнула Ташева.

Напомним: "КрымЅОЅ" создана 27 февраля 2014 года. Деятельность организации направлена на освещение незаконности оккупации Крыма и репрессивной политики РФ в отношении крымчан, поддержку связей полуострова с материковой Украиной, а также консолидацию украинского общества через защиту прав, свобод и интересов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других людей, пострадавших в результате войны.

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Темы: КрымРосcиявойнадеоккупация
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