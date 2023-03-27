В Китаї прокоментували поставку Росією ядерної зброї до Білорусі
Понеділок, 27 березня 2023, 16:00
В Китаї, коментуючи заяву РФ про розміщення в Білорусі ядерної зброї, заявили, що слід знижувати стратегічні ризики, а в ядерній війні не може бути переможців.
Джерело: Укрінформ, який наводить слова офіційного представника МЗС КНР Мао Нін, яка прокоментувала рішення Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю
Пряма мова Нін: "У січні минулого року лідери п’яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій ішлося про неможливість виграти або вести ядерну війну.
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У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики".
Передісторія:
- 26 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї буде готове до липня.
- У січні 2022 року лідери п'яти країн, які мають ядерну зброю, – США, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії – виступили зі спільною заявою про недопущення ядерної війни.
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