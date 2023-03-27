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В Китаї прокоментували поставку Росією ядерної зброї до Білорусі

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 16:00
В Китаї прокоментували поставку Росією ядерної зброї до Білорусі
Фото: РИА Новости

В Китаї, коментуючи заяву РФ про розміщення в Білорусі ядерної зброї, заявили, що слід знижувати стратегічні ризики, а в ядерній війні не може бути переможців.  

Джерело: Укрінформ, який наводить слова офіційного представника МЗС КНР Мао Нін, яка прокоментувала рішення Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

Пряма мова Нін: "У січні минулого року лідери п’яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій ішлося про неможливість виграти або вести ядерну війну.

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У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики".

Передісторія:

  • 26 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї буде готове до липня.
  • У січні 2022 року лідери п'яти країн, які мають ядерну зброю, – США, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії – виступили зі спільною заявою про недопущення ядерної війни.

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Теми: КитайРосіяБілорусьядерна зброя
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