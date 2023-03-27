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В Китае прокомментировали поставку Россией ядерного оружия в Беларусь

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 16:00
В Китае прокомментировали поставку Россией ядерного оружия в Беларусь
Фото: РИА Новости

В Китае, комментируя заявление РФ о размещении в Беларуси ядерного оружия, заявили, что следует снижать стратегические риски, а в ядерных войнах не может быть победителей. 

Источник: Укринформ, который приводит слова официального представителя МИД КНР Мао Нин, которая прокомментировала решение России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие

Прямая речь Нин: "В январе прошлого года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось о невозможности выиграть или вести ядерную войну.

В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски".

Предыстория:

  • 26 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него будет готово к июлю.
  • В январе 2022 года лидеры пяти стран, которые имеют ядерное оружие, - США, Китая, Великобритании, Франции и России - выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны.

Темы: КитайРосcияБеларусьядерное оружие
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