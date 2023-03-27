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Корегував вогонь по аеропорту Кривого Рогу й мостах – агента ФСБ запроторили за ґрати

Олена РощінаПонеділок, 27 березня 2023, 16:30
Корегував вогонь по аеропорту Кривого Рогу й мостах – агента ФСБ запроторили за ґрати
Корегувальник вогню з Кривого Рогу, фото Дніпропетровської облпрокуратури

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жителя міста Кривий Ріг, який корегував вогонь російських загарбників по аеропорту свого міста у 2022 році.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, Служба безпеки України

Деталі: Правоохоронці затримали чоловіка у липні 2022 року, він – колишній працівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

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За даними слідства, його у травні минулого року дистанційно залучив до співпраці кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ РФ. Для вербування ворог використовував один із прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно висловлювався на підтримку збройної агресії Росії.

Для виконання ворожих завдань зрадник об’їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури.

Потім відправляв "звіт" до ФСБ у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом об’єктів з прилеглою територією.

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Прокурори у суді довели, що звинувачений із травня до липня минулого року на завдання від представників спецслужб РФ передавав через месенджер "Telegram" скріншоти Google-мапи із мітками щодо локацій місцезнаходження військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території Кривого Рогу.

Також він надавав інформацію стосовно результатів уже здійснених обстрілів об’єктів критичної та цивільної інфраструктури – аеропорту м. Кривий Ріг та мостів області.

Отримані дані окупанти використовували для наведення та корегування повторних ударів по місту.

"Його розвіддані передавали російським окупантам саме тоді, коли аеродром Кривого Рогу потерпав від ворожих ракетних ударів. Також він надсилав агресору координати об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі шкіл та коледжів", – зазначає СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка під час виконання чергового завдання ворога у липні – у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України.

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

У суді чоловік свою провину визнав у повному обсязі.

 

Суд визнав мешканця Кривого Рогу винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійнадержзрада
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