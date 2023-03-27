Корректировал огонь по аэропорту Кривого Рога и мостам – агента ФСБ упекли за решетку

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен житель Кривого Рога, который корректировал огонь российских захватчиков по аэропорту своего города в 2022 году.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура, Служба безопасности Украины

Детали: Правоохранители задержали мужчину в июле 2022 года, он – бывший работник одного из крупнейших промышленных гигантов региона.

По данным следствия, его в мае прошлого года дистанционно привлек к сотрудничеству кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ РФ. Для вербовки враг использовал один из прокремлевских Телеграмм-каналов, где фигурант активно высказывался в поддержку вооруженной агрессии России.

Для выполнения вражеских задач предатель объезжал город и осуществлял скрытую фотофиксацию инфраструктуры.

Затем отправлял "отчет" в ФСБ в виде отметок на электронных картах, медиафайлов с привязкой к местности и детальным описанием объектов с прилегающей территорией.

Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый с мая по июль прошлого года по заданию от представителей спецслужб РФ передавал через мессенджер "Telegram" скриншоты Google-карты с метками относительно локаций местонахождения военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Кривого Рога.

ВИДЕО ДНЯ

Также он предоставлял информацию о результатах уже осуществленных обстрелов объектов критической и гражданской инфраструктуры – аэропорта г. Кривой Рог и мостов области.

Полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки повторных ударов по городу.

"Его разведданные передавали российским оккупантам как раз тогда, когда аэродром Кривого Рога страдал от вражеских ракетных ударов. Также он посылал агрессору координаты объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и социальных учреждений, в том числе школ и колледжей", – отмечает СБУ.

Правоохранители задержали мужчину во время выполнения очередного задания врага в июле – в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах на юге Украины.

Во время обыска у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его переписки с агрессором.

В суде мужчина свою вину признал в полном объеме.

Суд признал жителя Кривого Рога виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.