Зростає кількість потерпілих від удару РФ по Слов'янську: двоє вбитих, 32 поранених

Триває рятувальна операція на місцях прильотів у Слов’янську та Дружківці на Донеччині: кількість постраждалих зростає.

Джерело: поліція Донецької області

Дослівно: "Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них двоє - загинули. П’ятеро поранених – у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків, 10 автомобілів".

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Деталі: Російські війська атакували Донеччину 27 березня чотирма ракетами С-300. На місцях прильотів у Слов’янську та Дружківці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, всі екстрені служби.

У Дружківці повністю зруйновано дитячий будинок, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.