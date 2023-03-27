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Растет количество потерпевших от удара РФ по Славянску: двое убитых, 32 раненых

Валентина РоманенкоПонедельник, 27 марта 2023, 16:49
Растет количество потерпевших от удара РФ по Славянску: двое убитых, 32 раненых
фото НПУ

Продолжается спасательная операция на местах прилетов в Славянске и Дружковке Донецкой области: количество пострадавших растет.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно: "По состоянию на 15:00 известно о 34 пострадавших, из них двое - погибли. Пятеро раненых - в крайне тяжелом состоянии. Разрушениям подверглись административные и офисные здания, 5 многоэтажных и 7 частных домов, 10 автомобилей".

 

Детали: Российские войска атаковали Донецкую область 27 марта четырьмя ракетами С-300. На местах прилетов в Славянске и Дружковке работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и парамедики полиции, все экстренные службы.

 

В Дружковке полностью разрушен детский дом, повреждены объекты социальной инфраструктуры.

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