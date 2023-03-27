Меморіальну дошку російському полководцю Суворову демонтували в Одесі

В Одесі демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

Джерело: повідомлення місцевого видання "Думська"

Деталі: Дошку була розміщена на фасаді будинку №2 на вулиці Приморській, яка з 1969 до 1995 року мала ім'я Суворова.

Що цьому передувало:

В кінці 2022 року в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ, а також знесли пам'ятник Суворову.

24 березня Історико-топонімічна комісія Одеської міськради вирішила демонтувати погруддя радянського письменника Максима Горького в однойменному парку та перенести його в інше місце.