Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меморіальну дошку російському полководцю Суворову демонтували в Одесі

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 17:12
Меморіальну дошку російському полководцю Суворову демонтували в Одесі
Фото: Думська

В Одесі демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

Джерело: повідомлення місцевого видання "Думська"

Деталі: Дошку була розміщена на фасаді будинку №2 на вулиці Приморській, яка з 1969 до 1995 року мала ім'я Суворова.

Що цьому передувало:

  • В кінці 2022 року в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ, а також знесли пам'ятник Суворову.
  • 24 березня Історико-топонімічна комісія Одеської міськради вирішила демонтувати погруддя радянського письменника Максима Горького в однойменному парку та перенести його в інше місце.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одесаісторіякультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На фронті загинув білоруський доброволець, колишній торнадівець "Моджахед"

Україна купить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak

Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації

Намісник Лаври Павло під час обшуків СБУ засвітив шарф Louis Vuitton за 16 тисяч

фото, відеоМитрополит Павло в залі суду заявив, що "ніколи не був на боці агресії"

Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

Усі новини...
Одеса
Морська міна під час шторму здетонувала, пошкодивши декілька будівель біля Одеси
Не тільки Катерина: в Одесі знесуть пам'ятник Горькому
"Зернова ініціатива": ще одне судно під егідою ВПП ООН вийшло з порту Одеси
Останні новини
17:32
У лавах сил оборони України загинули вже 40 бійців родом з Грузії
17:15
відеоЗалужний показав роботу британської гармати на полі бою
17:07
За березень українці придбали понад 4,5 тисячі нових авто
17:02
оновлено від 15:28Окупанти вбили людину під час обстрілу Херсона, в області 4 поранених
16:54
Кулеба закликав не дати Росії зловживати головуванням у Радбезі ООН
16:28
На фронті загинув білоруський доброволець, колишній торнадівець "Моджахед"
16:22
Заробив 5 мільйонів на провальному проєкті: історія "батька" ChatGPT Альтмана
16:10
Зеленський і Макрон провели телефонну розмову
15:57
Суд у справі намісника Лаври Павла перенесли – заявив, що погано себе почуває
15:41
Ердоган затвердив рішення парламенту, що дає "зелене світло" для вступу Фінляндії у НАТО
Усі новини...