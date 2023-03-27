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Меморіальну дошку російському полководцю Суворову демонтували в Одесі

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 17:12
Меморіальну дошку російському полководцю Суворову демонтували в Одесі
Фото: Думська

В Одесі демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

Джерело: повідомлення місцевого видання "Думська"

Деталі: Дошку була розміщена на фасаді будинку №2 на вулиці Приморській, яка з 1969 до 1995 року мала ім'я Суворова.

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Що цьому передувало:

  • В кінці 2022 року в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ, а також знесли пам'ятник Суворову.
  • 24 березня Історико-топонімічна комісія Одеської міськради вирішила демонтувати погруддя радянського письменника Максима Горького в однойменному парку та перенести його в інше місце.

Теми: Одесаісторіякультура
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