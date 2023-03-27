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Мемориальную доску русскому полководцу Суворову демонтировали в Одессе

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 17:12
Мемориальную доску русскому полководцу Суворову демонтировали в Одессе
Фото: Думская

В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова.

Источник: сообщение местного издания "Думская"

Детали: Доска была размещена на фасаде дома №2 на улице Приморской, которая с 1969 до 1995 года носила имя Суворова.

Что этому предшествовало:

  • В конце 2022 года в центре Одессы демонтировали памятник императрице Екатерине II, а также снесли памятник Суворову.
  • 24 марта Историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила демонтировать бюст советского писателя Максима Горького в одноименном парке и перенести его в другое место.

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Темы: Одессаисториякультура
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