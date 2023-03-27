Мемориальную доску русскому полководцу Суворову демонтировали в Одессе
Понедельник, 27 марта 2023, 17:12
В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова.
Источник: сообщение местного издания "Думская"
Детали: Доска была размещена на фасаде дома №2 на улице Приморской, которая с 1969 до 1995 года носила имя Суворова.
Что этому предшествовало:
- В конце 2022 года в центре Одессы демонтировали памятник императрице Екатерине II, а также снесли памятник Суворову.
- 24 марта Историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила демонтировать бюст советского писателя Максима Горького в одноименном парке и перенести его в другое место.
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