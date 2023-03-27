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У Німеччині провели обшуки у проросійських активістів, які збирали кошти для солдатів РФ

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 19:14

Німецька прокуратура повідомила про проведені обшуки в будинках двох прокремлівських активістів, шукаючи докази на підтвердження повідомлень про те, що пара пожертвувала готівку на купівлю радіостанцій для російських солдатів в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У січні агентство Reuters повідомило, що Макс Шлунд і його партнерка Єлена Колбаснікова пожертвували кошти, зібрані від прихильників у Німеччині, дивізії російської армії, яка воює в Україні, і ці гроші були використані для придбання рацій, навушників і телефонів.

Санкції Європейського Союзу забороняють постачати або фінансувати придбання певних товарів для російських військових. До забороненого списку входить і радіоапаратура. Згідно з німецьким законодавством, кримінальне покарання за порушення санкцій становить до п'яти років позбавлення волі.

Ульф Віллун, представник прокуратури Кельна, повідомив, що в понеділок вранці за адресою пари офіцери виконали ордер на обшук і вилучили комп'ютери та теки з письмовими документами.

Колбаснікова раніше назвала початкову публікацію Reuters "брехнею і провокацією".

Віллун заявив, що вони будуть використовувати отримані докази, щоб оцінити, чи порушили Шлунд і Колбаснікова параграф 18 німецького закону про зовнішню торгівлю і платежі, який встановлює покарання за порушення міжнародних санкцій.

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За його словами, обшук був частково викликаний повідомленням агентства Reuters про пожертвування на закупівлю спорядження для російської армійської дивізії в Україні.

Крім того, за його словами, слідчі також шукали докази того, що пара порушила статтю 140 Кримінального кодексу Німеччини, яка передбачає відповідальність за схвалення злочинних дій.

Цей напрямок розслідування пов'язаний з повідомленнями німецьких ЗМІ про те, що пара демонструвала символ "Z", який використовується прихильниками російського вторгнення, і повторно розмістила оголошення про набір на службу до прокремлівських військових підрядників.

В аудіозверненні, надісланому прихильникам у соціальних мережах у понеділок, Колбаснікова заявила, що не здивована обшуком, оскільки німецька влада "чинить беззаконня", намагаючись змусити замовкнути політичних опонентів.

Колбаснікова закликала своїх прихильників вийти на раніше запланований мітинг у Кельні 29 березня, щоб висловити протест на підтримку свободи слова і проти того, що вона назвала "русофобією".

8 березня стало відомо, що суд міста Кельн розглядатиме справу щодо громадянки Росії Єлени Колбаснікової, які загрожує ув’язнення за обвинувачення в пропаганді війни через публічне схвалення повномасштабної російської агресії проти України.

Теми: НімеччинаобшукиРосіяактивісти
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