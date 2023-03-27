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В Германии провели обыски у пророссийских активистов, собиравших средства для солдат РФ

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 19:14

Немецкая прокуратура сообщила о проведенных обысках в домах двух прокремлевских активистов, ища доказательства в подтверждение сообщений о том, что пара пожертвовала наличные на покупку радиостанций для российских солдат в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В январе агентство Reuters сообщило, что Макс Шлунд и его партнерша Елена Колбасникова пожертвовали средства, собранные от сторонников в Германии, дивизии российской армии, которая воюет в Украине, и эти деньги были использованы для приобретения раций, наушников и телефонов.

Санкции Европейского Союза запрещают поставлять или финансировать приобретение определенных товаров для российских военных. В запрещенный список входит и радиоаппаратура. Согласно немецкому законодательству, уголовное наказание за нарушение санкций составляет до пяти лет лишения свободы.

Ульф Виллун, представитель прокуратуры Кельна, сообщил, что в понедельник утром по адресу пары офицеры исполнили ордер на обыск и изъяли компьютеры и папки с письменными документами.

Колбасникова ранее назвала первоначальную публикацию Reuters "ложью и провокацией".

Виллун заявил, что они будут использовать полученные доказательства, чтобы оценить, нарушили ли Шлунд и Колбасникова параграф 18 немецкого закона о внешней торговле и платежах, который устанавливает наказание за нарушение международных санкций.

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По его словам, обыск был частично вызван сообщением агентства Reuters о пожертвованиях на закупку снаряжения для российской армейской дивизии в Украине.

Кроме того, по его словам, следователи также искали доказательства того, что пара нарушила статью 140 Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает ответственность за одобрение преступных действий.

Это направление расследования связано с сообщениями немецких СМИ о том, что пара демонстрировала символ "Z", используемый сторонниками российского вторжения, и повторно разместила объявление о наборе на службу к прокремлевским военным подрядчикам.

В аудиообращении, отправленном сторонникам в социальных сетях в понедельник, Колбасникова заявила, что не удивлена обыском, поскольку немецкие власти "совершают беззаконие", пытаясь заставить замолчать политических оппонентов.

Колбасникова призвала своих сторонников выйти на ранее запланированный митинг в Кельне 29 марта, чтобы выразить протест в поддержку свободы слова и против того, что она назвала "русофобией".

8 марта стало известно, что суд города Кельн будет рассматривать дело в отношении гражданки России Елены Колбасниковой, которой грозит заключение за обвинение в пропаганде войны из-за публичного одобрения полномасштабной российской агрессии против Украины.

Темы: ГерманияобыскиРосcияактивисты
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