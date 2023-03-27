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Один із поранених під Бахмутом польських волонтерів помер у лікарні

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 19:49

Польська ініціатива допомоги Nehemiasz у понеділок підтвердила смерть одного з двох своїх волонтерів, які понад тиждень тому отримали поранення внаслідок російського обстрілу під Бахмутом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Nehemiasz.

"Сьогодні (27 березня – ред.) ми отримали новину, яку ніколи не хотіли чути: наш друг Марек, волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу в Україну, помер у лікарні від отриманих поранень", – зазначили волонтери.

Там зазначили, що чоловік їздив в Україну з гуманітарною допомогою з осені 2022 року, зокрема побував в Ірпені, Фастові, Запорізькій та Донецькій областях.

Марек разом із колегою і групою цивільних потрапив під обстріл 16 березня під час доправлення гуманітарної допомоги за маршрутом Костянтинівка – Часів Яр. Українська сторона повідомляла, що в мікроавтобус із людьми влучила російська ракета.

"Незважаючи на швидку евакуацію і високий професіоналізм українських медиків, які протягом декількох годин боролися за його життя, Марек помер сьогодні до полудня в одній з київських клінік", – зазначили в Nehemiasz.

Нагадаємо, нещодавно міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив про загибель ще одного поляка на війні в Україні. За даними ЗМІ, йдеться про командира взводу Інтернаціонального легіону.

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Теми: БахмутволонтериПольща
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