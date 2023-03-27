Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Один із поранених під Бахмутом польських волонтерів помер у лікарні

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 19:49

Польська ініціатива допомоги Nehemiasz у понеділок підтвердила смерть одного з двох своїх волонтерів, які понад тиждень тому отримали поранення внаслідок російського обстрілу під Бахмутом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Nehemiasz.

"Сьогодні (27 березня – ред.) ми отримали новину, яку ніколи не хотіли чути: наш друг Марек, волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу в Україну, помер у лікарні від отриманих поранень", – зазначили волонтери.

Реклама:

Там зазначили, що чоловік їздив в Україну з гуманітарною допомогою з осені 2022 року, зокрема побував в Ірпені, Фастові, Запорізькій та Донецькій областях.

Марек разом із колегою і групою цивільних потрапив під обстріл 16 березня під час доправлення гуманітарної допомоги за маршрутом Костянтинівка – Часів Яр. Українська сторона повідомляла, що в мікроавтобус із людьми влучила російська ракета.

"Незважаючи на швидку евакуацію і високий професіоналізм українських медиків, які протягом декількох годин боролися за його життя, Марек помер сьогодні до полудня в одній з київських клінік", – зазначили в Nehemiasz.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, нещодавно міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив про загибель ще одного поляка на війні в Україні. За даними ЗМІ, йдеться про командира взводу Інтернаціонального легіону.

Теми: БахмутволонтериПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: