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Один из раненых под Бахмутом польских волонтеров умер в больнице

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 19:49

Польская инициатива помощи Nehemiasz в понедельник подтвердила смерть одного из двух своих волонтеров, которые более недели назад получили ранения в результате российского обстрела под Бахмутом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на Facebook-странице Nehemiasz.

"Сегодня (27 марта - ред.) мы получили новость, которую никогда не хотели слышать: наш друг Марек, волонтер, который доставлял гуманитарную помощь в Украину, умер в больнице от полученных ранений", - отметили волонтеры.

Там отметили, что мужчина ездил в Украину с гуманитарной помощью с осени 2022 года, в частности побывал в Ирпене, Фастове, Запорожской и Донецкой областях.

Марек вместе с коллегой и группой гражданских попал под обстрел 16 марта во время доставки гуманитарной помощи по маршруту Константиновка - Часов Яр. Украинская сторона сообщала, что в микроавтобус с людьми попала российская ракета.

"Несмотря на быструю эвакуацию и высокий профессионализм украинских медиков, которые в течение нескольких часов боролись за его жизнь, Марек умер сегодня до полудня в одной из киевских клиник", - отметили в Nehemiasz.

Напомним, недавно министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил о гибели еще одного поляка на войне в Украине. По данным СМИ, речь идет о командире взвода Интернационального легиона.

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Темы: БахмутволонтерыПольша
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