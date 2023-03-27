Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Послом України в Угорщині може стати "професор з окопів" Федір Шандор – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 20:36

Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, а нині молодший сержант 101 бригади ТРО Федір Шандор може стати новим послом України в Угорщині.

Як пише "Європейська правда", першим про це повідомив незалежний угорський портал Direkt36, інформацію також підтвердили дипломатичні джерела порталу HVG.hu.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року і  читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Реклама:

За даними дипломатичних джерел порталу HVG, кандидатуру Шандора обговорюють з українськими партнерами, однак остаточного рішення ще не прийняли.

За деякими даними, про які дізналась "Європейська правда", Україна подала запит на агреман.

HVG також посилається на голову української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву, яка, не називаючи конкретного прізвища, сказала, що Київ хотів би відправити до Угорщини нового посла, який має угорське коріння та освіту в галузі суспільних наук. За її словами, вони в першу чергу шукають не дипломата, а людину, яка має хороші мовні та культурні зв'язки з країною, має хорошу професійну підготовку і здатна вести серйозні переговори.

ВІДЕО ДНЯ

Досі Шандор активно намагався зробити щось для українсько-угорських відносин, іноді писав про українсько-угорську дружбу, але він також зіграв ключову роль у зборі, який зараз становить кілька десятків мільйонів форинтів, який розпочали угорські цивільні особи для - серед іншого – солдатів угорського походження.

Нещодавно він передав консулу Угорщини в Ужгороді підписаний військовими угорський прапор - символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і  використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.

Нагадаємо, у липня минулого року президент Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині.

Теми: УгорщинаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: