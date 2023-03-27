Послом України в Угорщині може стати "професор з окопів" Федір Шандор – ЗМІ

Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, а нині молодший сержант 101 бригади ТРО Федір Шандор може стати новим послом України в Угорщині.

Як пише "Європейська правда", першим про це повідомив незалежний угорський портал Direkt36, інформацію також підтвердили дипломатичні джерела порталу HVG.hu.

Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року і читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.

Реклама:

За даними дипломатичних джерел порталу HVG, кандидатуру Шандора обговорюють з українськими партнерами, однак остаточного рішення ще не прийняли.

За деякими даними, про які дізналась "Європейська правда", Україна подала запит на агреман.

HVG також посилається на голову української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву, яка, не називаючи конкретного прізвища, сказала, що Київ хотів би відправити до Угорщини нового посла, який має угорське коріння та освіту в галузі суспільних наук. За її словами, вони в першу чергу шукають не дипломата, а людину, яка має хороші мовні та культурні зв'язки з країною, має хорошу професійну підготовку і здатна вести серйозні переговори.

ВІДЕО ДНЯ

Досі Шандор активно намагався зробити щось для українсько-угорських відносин, іноді писав про українсько-угорську дружбу, але він також зіграв ключову роль у зборі, який зараз становить кілька десятків мільйонів форинтів, який розпочали угорські цивільні особи для - серед іншого – солдатів угорського походження.

Нещодавно він передав консулу Угорщини в Ужгороді підписаний військовими угорський прапор - символ угорської революції 1956 р., коли угорці повстали проти російської окупації і використовували угорський прапор з вирізаним комуністичним гербом.

Нагадаємо, у липня минулого року президент Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині.