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Послом Украины в Венгрии может стать "профессор из окопов" Федор Шандор – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 20:36

Профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук, а ныне младший сержант 101 бригады ТРО Федор Шандор может стать новым послом Украины в Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", первым об этом сообщил независимый венгерский портал Direkt36, информацию также подтвердили дипломатические источники портала HVG.hu.

Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

По данным дипломатических источников портала HVG, кандидатуру Шандора обсуждают с украинскими партнерами, однако окончательного решения еще не приняли.

По некоторым данным, о которых узнала "Европейская правда", Украина подала запрос на агреман.

HVG также ссылается на главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Марию Мезенцеву, которая, не называя конкретной фамилии, сказала, что Киев хотел бы отправить в Венгрию нового посла, который имеет венгерские корни и образование в области общественных наук. По ее словам, они в первую очередь ищут не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.

До сих пор Шандор активно пытался сделать что-то для украинско-венгерских отношений, иногда писал об украинско-венгерской дружбе, но он также сыграл ключевую роль в сборе, который сейчас составляет несколько десятков миллионов форинтов, который начали венгерские гражданские лица для - среди прочего - солдат венгерского происхождения.

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Недавно он передал консулу Венгрии в Ужгороде подписанный военными венгерский флаг - символ венгерской революции 1956 г., когда венгры восстали против российской оккупации и использовали венгерский флаг с вырезанным коммунистическим гербом.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.

Темы: ВенгрияМИД
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