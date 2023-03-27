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Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 березня 2023, 22:13

Російські військові 27 березня завдали удару з безпілотника по Нікополю та Нікопольському району на Дніпропетровщині, є один постраждалий.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з БПЛА сам Нiкополь та Марганецьку громаду. По останнiй вдарила дроном-камікадзе".

Деталі: Очільник ОВА повідомляє, що руйнувань зазнали освітній заклад, приватний будинок та авто. Постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Інші райони області не зазнали обстрілів.

 

Теми: Нікопольобстрілбезпілотники
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