Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий
Понеділок, 27 березня 2023, 22:13
Російські військові 27 березня завдали удару з безпілотника по Нікополю та Нікопольському району на Дніпропетровщині, є один постраждалий.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова: "Сьогодні російська армія атакувала Нікопольський район. Обстріляла з БПЛА сам Нiкополь та Марганецьку громаду. По останнiй вдарила дроном-камікадзе".
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Деталі: Очільник ОВА повідомляє, що руйнувань зазнали освітній заклад, приватний будинок та авто. Постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Інші райони області не зазнали обстрілів.
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