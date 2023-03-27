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Россияне обстреляли Никопольский район с беспилотника: есть пострадавший

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 27 марта 2023, 22:13

Российские военные 27 марта нанесли удар с беспилотника по Никополю и Никопольскому району Днепропетровской области, есть один пострадавший.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Сегодня российская армия атаковала Никопольский район. Обстреляла из БПЛА сам Никополь и Марганецкую громаду. По последней ударила дроном-камикадзе".

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Детали: Глава ОВА сообщает, что разрушениям подверглись образовательное учреждение, частный дом и авто. Пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Другие районы области не подверглись обстрелам.

 

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Темы: Никопольобстрелбеспилотники
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