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Україна буде однією з основних тем на "Саміті за демократію" – Держдеп США

Ольга Глущенко Вівторок, 28 березня 2023, 03:40
Україна буде однією з основних тем на Саміті за демократію – Держдеп США
Держдеп США. Фото Getty Images

Однією з основних тем обговорення "Саміту за демократію", який збирає цього тижня адміністрація Байдена, буде припинення війни в Україні та відновлення світового порядку.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Звісно, жорстокий напад РФ на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений".

Деталі: Пател наголосив, що війна РФ в Україні підкреслила важливість дотримання порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН й безпосередньо принципів територіальної цілісності й суверенітету.

Крім того, за його словами, учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії як у США, так і у глобальному контексті.

"Визначальним питанням цієї епохи є те, чи приноситимуть демократії надалі користь своїм народам у світі", – зауважив офіційний представник Держдепу.

Теми: СШАУкраїнавійна
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