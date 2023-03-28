Україна буде однією з основних тем на "Саміті за демократію" – Держдеп США

Однією з основних тем обговорення "Саміту за демократію", який збирає цього тижня адміністрація Байдена, буде припинення війни в Україні та відновлення світового порядку.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Звісно, жорстокий напад РФ на Україну, без жодних сумнівів, буде темою для обговорення. Я впевнений".

Реклама:

Деталі: Пател наголосив, що війна РФ в Україні підкреслила важливість дотримання порядку, заснованого на правилах, а також Статуту ООН й безпосередньо принципів територіальної цілісності й суверенітету.

Крім того, за його словами, учасники саміту обговорять інші теми, що стосуються майбутнього демократії як у США, так і у глобальному контексті.

"Визначальним питанням цієї епохи є те, чи приноситимуть демократії надалі користь своїм народам у світі", – зауважив офіційний представник Держдепу.