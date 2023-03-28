Украина будет одной из основных тем на "Саммите за демократию" – Госдеп США

Одной из основных тем обсуждения "Саммита за демократию", который собирает на этой неделе администрация Байдена, будет прекращение войны в Украине и восстановление мирового порядка.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Конечно, жестокое нападение РФ на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен".

Реклама:

Детали: Пател отметил, что война РФ в Украине подчеркнула важность соблюдения порядка, основанного на правилах, а также Устава ООН и непосредственно принципов территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, по его словам, участники саммита обсудят другие темы, касающиеся будущего демократии как в США, так и в глобальном контексте.

"Определяющим вопросом этой эпохи является то, будут ли демократии в дальнейшем приносить пользу своим народам в мире", – отметил официальный представитель Госдепа.